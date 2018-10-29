Студгородок на ул.Курчатова в Минске планируется реконструировать

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий городок на ул.Курчатова в Минске ожидают изменения. Экологический доклад по проекту детального планирования территории вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию Московского района.

Предлагается создать современный научно-образовательный комплекс за счет реконструкции сложившейся застройки и строительства новых учебных корпусов, общежитий, благоустройства. Также возможно размещение в районе транспортной инфраструктуры, СТО и многоуровневых гаражей-стоянок (в буферной зоне от железной дороги и автодороги Минск-Дзержинск), развитие научно-познавательных объектов, в том числе связанных с охраной памятника природы республиканского значения "Дубрава" и мест произрастания растений, включенных в Красную книгу Беларуси.

Оставить замечания и предложения по материалам можно по 24 ноября включительно в журнале регистрации или направить по почте в районную администрацию с пометкой "общественное обсуждение". Экологический доклад направлен на поиск оптимальных планировочных решений, которые помогут предотвратить или минимизировать воздействие предполагаемой реконструкции на окружающую среду.

Филиал БГУ по ул.Курчатова включает факультеты социокультурных коммуникаций, радиофизики и компьютерных технологий, биологический, Республиканский центр проблем человека, Институт прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, общежития №3 и №10.-0-