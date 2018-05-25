25 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Студенты и сотрудники Витебского медуниверситета во время похода благоустроят памятники и мемориалы, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель профкома студентов Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) Александр Мясоедов.

Двухдневный "Звездный поход" по местам боевой славы, посвященный Великой Победе и памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, стартует сегодня в пятый раз.

Отправятся в поход две команды по 20 человек - студентов и сотрудников вуза. Стартуют группы с торжественного митинга и возложения цветов у памятника комсомольцам-подпольщикам Железнодорожного района Витебска, погибшим в борьбе с фашистскими захватчиками. Далее участникам выдадут схемы маршрутов, и они на поезде доберутся до своих отправных точек, чтобы оттуда дойти до озера Шевино Витебского района. Группа студентов с проводником пойдет со станции Княжица. Им предстоит преодолеть путь в 12 км, в том числе через лес. Сотрудники вуза начнут свой путь со станции Летцы. По ходу маршрута участники похода будут посещать места, памятники, связанные с Великой Отечественной войной, наводить возле них порядок, возлагать цветы. По приходу к месту общего сбора запланирована культурно-массовая программа со спортивными соревнованиями, конкурсом стенгазет и музыкальной самодеятельности "Помнит сердце, не забудет никогда…".

"Идея похода возникла шесть лет назад с целью воспитания у молодежи уважения к своему прошлому, для того, чтобы она побывала на святых местах, возложила цветы. Наш первый поход состоялся на озеро Лосвидо. Тогда еще к нам приходили ветераны, которые недалеко жили, и рассказывали о войне", - отметил Александр Мясоедов.

Также на следующей неделе студенты ВГМУ отправятся в велопоход по местам событий Великой Отечественной войны. А сотрудники вуза накануне Дня Независимости проедут на велосипедах по маршруту Островно - Крупенино - Задорожье, посещая и благоустраивая в деревнях Витебского и Бешенковичского районов памятники и мемориалы.-0-