Студия "Центр Европы" объединит творческую интеллигенцию Полоцка

28 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Литературная студия "Центр Европы" откроется 2 марта в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцкой районной централизованной библиотечной системе.

"Центр Европы" расположен в Центральной районной библиотеке имени Ф. Скорины. Студия при библиотеке станет главным связующим звеном между творческими литературными объединениями Полоцкого района и объединит всю творческую элиту города и района, способствуя тем самым популяризации их творчества среди местных жителей и гостей города. Ее деятельность неразрывно будет связана с международным литературным фестивалем "Центр Европы" и направлена на создание и укрепление международных связей в области культуры и литературы.

Программа торжественной церемонии открытия литературной студии пройдет под знаком Года малой родины. Она включает ее презентацию и литературно-музыкальный вечер, во время которого полоцкие поэты и музыканты исполнят музыкально-поэтические номера. В мероприятии примут участие члены студии, представители руководства города, полоцких литературных объединений и районной централизованной библиотечной системы.-0-