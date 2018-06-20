Студотряд из Минска летом будет работать на реставрации дворца в пригороде Санкт-Петербурга

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий отряд из Минска летом будет помогать в реставрации дворца в пригороде Санкт-Петербурга - Пушкине (Царское село), сообщил сегодня комиссар студотряда Дмитрий Куничников на пресс-конференции, посвященной Дню молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Студенческий отряд объединит 15 ребят из ведущих вузов страны. "В команду попали лучшие студенты, выбор был очень большой. На одно место претендовали четыре человека", - отметил Дмитрий Куничников.

Представители студенческой молодежи города уже не первый раз отправляются на работу в Санкт-Петербург. В прошлом году белорусский сводный студенческий строительный отряд имени И.В. Мичурина трудился на возведении детского театра танца при Академии танца Бориса Эйфмана. "Наших студентов всегда тепло встречают в Санкт-Петербурге", - сказал руководитель отряда.

Также по традиции Минск примет молодых людей из Санкт-Петербурга. Они в составе сводного белорусско-российского отряда будут трудиться на строительстве общежития в Студенческой деревне. Этот объект объявлен городской молодежной стройкой.

Всего в настоящее время заключено более 200 договоров на трудоустройство в июле около 3 тыс. студентов. Сформированы строительные, сервисные, педагогические, экологические, производственные отряды. Прорабатываются вопросы сотрудничества с Молдовой, Казахстаном и Россией.

"Все наши студенческие отряды будут носить имена Героев Советского Союза или известных комсомольцев", - рассказал первый секретарь Минской городской организации ОО "БРСМ" Сергей Клишевич.-0-