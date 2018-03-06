Субботин: если каждый сделает полезное для своей малой родины, Беларусь расцветет новыми красками

6 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Если каждый сделает хоть что-то полезное для своей малой родины, Беларусь расцветет новыми красками. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом БЕЛТА помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Александр Субботин.

"Объявление 2018-го Годом малой родины - мощный посыл для всех белорусов. Если каждый из нас оглянется в свое детство, вернется к истокам и попытается сделать хоть что-то на своей малой родине, то, вне всяких сомнений, наша страна расцветет яркими красками. Даже, приехав в родную деревню, просто поправить забор возле дома, то уже от этого общая картина станет лучше. Я целиком поддерживаю такую инициативу и очень рад, что обратили внимание на малую родину. У меня она под Витебском. Есть дом. Я там постоянно своими руками что-то делаю и получаю от этого огромное удовольствие", - отметил помощник Президента.

По словам Александра Субботина, понятие малой родины для него не ограничивается только конкретным населенным пунктом. "Малая родина - это и вся Витебщина. Для меня важно сделать как можно больше для области, чтобы она процветала", - сказал он.-0-