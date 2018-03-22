Субботник пройдет на территории бывшего дворца Хрептовичей под Новогрудком

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Территорию бывшего дворца Хрептовичей под Новогрудком приведут в порядок во время двухдневного субботника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского райисполкома.

Субботник пройдет 22-23 марта. Участие в наведении порядка на территории памятника дворцово-парковой архитектуры второй половины XVIII века примут работники Новогрудского райисполкома, учащиеся и педагоги Щорсовского детского сада-средней школы, специалисты хозяйства "Щорсы" и Щорсовского сельисполкома, а также жители агрогородка Щорсы.

"Бывший дворец Хрептовичей - одно из самых популярных туристических мест Новогрудского района. Сохранению уникального памятника уделяется большое внимание. И нынешний субботник - лишь первое из многих мероприятий Года малой родины по наведению здесь порядка. Проводим его с широким привлечением общественности. Возможно, это вдохновит кого-то в более широком формате поучаствовать в сохранении и возрождении уникального объекта", - отметили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского райисполкома.

Дворцово-парковый ансамбль в имении Щорсы построен по задумке последнего канцлера Великого княжества Литовского графа Иоахима Хрептовича в конце XVIII века. Воплощали задумку лучшие европейские мастера.

Известны Щорсы не только дворцом, уникальным парком и системой искусственных водоемов, но и библиотекой, в которой хранилось более 20 тыс. книг, уникальных документов и географических карт. Поработать сюда приезжали многие известные поэты и историки. В Щорсах Адам Мицкевич написал свою поэму "Гражина". Известны Щорсы были и своими производствами. Здесь на десятки лет раньше, чем на государственном уровне, графом было отменено крепостное право.

В годы Первой мировой войны дворец сгорел и уже не был восстановлен. Сохранились только фрагменты усадьбы, бетонные столбы основания ограды, подвалы дворца, здание библиотеки и несколько других построек.-0-