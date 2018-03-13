Судебные эксперты из 17 стран соберутся на конференции в Минске

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты из 17 стран обсудят перспективы укрепления сотрудничества на международной научно-практической конференции "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития", которая пройдет 19-20 апреля в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Анна Жданова.

Конференция состоится в преддверии профессионального праздника судебных экспертов. В работе примут участие представители не менее 28 экспертных учреждений из Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, ОАЭ, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Черногории.

Участниками международного форума будут и вновь назначенные на должности Эрки Сиппола - председатель Европейской сети судебно-экспертных учреждений, Алексей Шишко - начальник Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел России, а также Чжао Кимин - генеральный директор Центра вещественных доказательств Министерства общественной безопасности КНР.

Планируется подписание четырех соглашений о сотрудничестве с судебно-экспертными учреждениями Китая, Латвии, Монголии, Узбекистана.

В ходе торжественных мероприятий состоится памятное гашение художественного маркированного конверта специальным почтовым штемпелем, изготовленным к 5-летию образования единого экспертного ведомства Беларуси.

День судебного эксперта будет отмечаться в Беларуси 22 апреля. Именно в этот апрельский день в 2013 году был подписан указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз, которому в нынешнем году исполняется 5 лет.-0-