Светящийся шар с логотипом II Европейских игр появился у Дворца спорта в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Световую композицию в виде земного шара с логотипом II Европейских игр установили в Минске у Дворца спорта, сообщает БЕЛТА.

Фигура высотой около 4 м вращается на постаменте. Дизайн разработан по поручению Мингорисполкома, чтобы прорекламировать предстоящее спортивное мероприятие.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-