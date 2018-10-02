Светящийся земной шар с логотипом II Европейских игр появится в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Световая композиция в виде земного шара с логотипом II Европейских игр появится в Минске до конца текущего года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Владлен Чухин.

"Новая композиция в виде земного шара будет подсвечиваться по меридианам и параллелям. С двух сторон разместим логотип Европейских игр, составные части которого папоротник, цифры и буквы также будут светиться. Шар высотой около 4 м установят на постаменте, фигура будет вращаться. Планируется, что объект можно будет увидеть до конца этого года", - рассказал Владлен Чухин.

Композиция появится недалеко от Дворца спорта. Точное место выберут после того, как будет изготовлена конструкция.

По словам представителя УП "Мингорсвет", дизайн фигуры разработан по поручению Мингорисполкома, цель - прорекламировать предстоящее спортивное мероприятие.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-