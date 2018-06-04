Световые инсталляции, скульптура и новая пешеходная зона появятся в историческом центре Минска

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Световые инсталляции, скульптура "Менеск" и новая пешеходная зона появятся в историческом центре Минска, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "Мiнская спадчына" Александр Кохан, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что до конца месяца завершится реконструкция столичных улиц Комсомольская и Революционная, где появится пешеходная зона с широким выбором мест отдыха, объектов торговли и общественного питания, будет ограничен проезд транспорта. На перекрестке улиц разместится художественная композиция "Часы", по ул. Революционной, 24 откроется хостел на 60 мест.

В III квартале на набережной Свислочи заработает "Минский вернисаж". "Выставка художников ранее располагалась рядом с бывшим музеем истории Великой Отечественной войны. Проектирование объекта завершается", - рассказал Александр Кохан.

Совместно со специалистами предприятия "Мингорсвет" ведется работа по установке до конца года световых инсталляций возле ратуши и по ул. Герцена. В 2019 году после проведения II Европейских игр планируется выполнить ремонт площадки возле ратуши, на перекрестке ул. Комсомольская и Немига будет установлена скульптура "Менеск".

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