Свежие олимпийские новости транслируются на экранах в минском метро

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые свежие новости из Пхенчахана теперь транслируются и на экранах в Минском метрополитене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Это стало возможным после того, как "Белтелерадиокомпания" запустила показ новостных блоков. Они выходят в формате видеороликов со звуком и титрами. Новостные блоки продолжительностью 90 сек. выходят 16 раз в течение суток в начале каждого часа, начиная с 7.00.
Минский метрополитен ежедневно перевозит около 800 тыс. человек, и благодаря тому, что экраны расположены на всех станциях метро, аудитория теленовостей будет весьма значительной.-0-
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