Свидетельства о занесении на областную Доску почета вручены в Могилеве

28 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на областную Доску почета прошла сегодня в Могилеве. По итогам работы за 2017 год чести называться лучшими удостоены 24 предприятия, организации и учреждения региона, 15 лауреатов специальной премии облисполкома "Человек года", четыре победителя национального конкурса "Предприниматель года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас объединяет общая задача - сделать так, чтобы каждому жителю области было комфортно жить на своей земле, чтобы наши дети получали качественное образование, чтобы был достаток в наших семьях, чтобы за свой честный труд люди получали достойную заработную плату, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский. - Совместными усилиями, плодотворной работой мы этого обязательно добьемся".

По словам председателя облисполкома, традиционное чествование выдающихся людей Приднепровского края в преддверии 1 Мая стало неотъемлемой частью Дня труда, который хранит в себе уважение к человеку-созидателю, олицетворяет стремление изменить жизнь к лучшему. "Первомай остается для всех торжеством весеннего обновления и тепла, желания в полной мере реализовать свои права и возможности. А понятия "мир" и "труд" являются вечными символами созидания, залога развития любого общества, укрепления экономики, повышения благосостояния людей", - сказал он.

Владимир Доманевский подчеркнул, что День труда отмечается в стране уже более 100 лет. "За это время сменилась череда эпох и поколений, утратил политическую окраску и сам праздник, однако в календаре он по-прежнему окрашен красным цветом, - сказал руководитель области. - В этот день мы прославляем труд и людей труда - основу экономического потенциала нашего государства. Мы воздаем должное тем, кто работает в промышленности, сеет хлеб, возводит новые дома, учит детей, оберегает здоровье населения. Мы славим человека-труженика, человека-созидателя - гордость белорусского общества".

Лауреаты премии "Человек года", победители конкурса "Предприниматель года", работники и руководители ведущих предприятий и организаций региона по праву достойны высокой чести быть занесенными на областную Доску почета. В адрес каждого участника церемонии награждения можно сказать немало теплых слов, подчеркнул губернатор. "Это люди, отдающие своей стране знания, умения и любовь. Успехи наших победителей - вдохновляющий пример для всех нас. Отрадно, что наряду с опытными и заслуженными людьми свой ощутимый вклад в развитие нашего региона вносит молодежь - ученики, студенты, молодые ученые, специалисты из самых разных отраслей народного хозяйства. Думаю, такой сплав опыта и молодости принесет нашему региону серьезные дивиденды", - заключил он.

Специальной премии облисполкома "Человек года Могилевщины" удостоен первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома - начальник криминальной милиции Александр Васильев, благодаря профессионализму которого в ноябре 2017 года в ходе проведения спецоперации по освобождению заложников в филиале ОАО АСБ "Беларусбанк" областного центра спасены человеческие жизни и задержан вооруженный преступник. Также в числе лауреатов спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси, абсолютная чемпионка мира и Европы по вольной борьбе в весовой категории 53 кг среди женщин Ванесса Колодинская; оператор машинного доения КСУП "Жиличи" Нина Левкович, которая добилась в 2017 году особенно высоких показателей по удоям молока - почти 114% к уровню 2016 года и 123% к среднему удою на корову по Кировскому району в 2017 году. Внесли весомый вклад в развитие экономики области коллективы ОАО "Ольса", Кировской передвижной механизированной колонны №255, автомобильного парка №3 Могилева, Бобруйского ОАО "Промторг", Белыничского УКП "Жилкомхоз", Могилевского областного онкологического диспансера, Могилевского экономического профессионально-технического колледжа и многие другие.

Свидетельства о занесении на Доску почета также вручены четырем районам - победителям ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию среди городов и районов области. Так, первое место среди районов с численностью населения до 25 тыс. человек присуждено Костюковичскому району, второе и третье - Кировскому и Краснопольскому соответственно. Первое место среди районов с численностью населения свыше 25 тыс. человек закрепилось за Кричевским районом.-0-