Свято-Евфросиниевские педагогические чтения пройдут в Полоцке 1-2 ноября

25 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XVII Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения "Опыт отечественной педагогики и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения" пройдут в Полоцке 1-2 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Участниками чтений станут более 150 представителей учреждений образования, науки и духовенства Беларуси. О значимости этого мероприятия говорит и его более чем 15-летняя история. Тема ежегодно меняется, но неизменной остается духовное просвещение. В этот раз участники коснутся вопросов наработок белорусской педагогической мысли, опыта взаимодействия учреждений образования и церкви в воспитании духовной нравственности молодежи. Также выступят с докладами около 100 школьников Полоцкого района на конференции "Православные ценности на Полоцкой земле". Мероприятие пройдет на базе средней школы №18 имени Евфросинии Полоцкой.

"Полоцк - духовный центр Беларуси, который притягивает мероприятия духовно-нравственного содержания", - отметили в райисполкоме и добавили, что подобные форумы содействуют объединению усилий государства, церкви и общественности в воспитании подрастающего поколения с опорой на традиционные ценности белорусского народа.

Свято-Евфросиниевские педагогические чтения реализуются на основе программы сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью на 2015-2010 годы.

Организаторами чтений выступили Министерство образования, БПЦ, Полоцкое епархиальное управление, Академия последипломного образования и управление по образованию Полоцкого райисполкома.-0-