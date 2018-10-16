Связь 4G появится в минском метро в апреле 2019 года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Связь 4G появится в Минском метрополитене в апреле 2019 года, до старта II Европейских игр, сообщил генеральный директор beCloud Олег Седельник в интервью БЕЛТА.

"В апреле, до начала II Европейских игр 2019 года, в метрополитене должна быть создана сеть 4G - это задача поставлена правительством. Таким образом, самые большие скорости в метрополитене будут реализованы в рамках нашей инфраструктуры. Все операторы, которые хотят предоставлять клиентам связь четвертого поколения, будут работать в равных условиях", - рассказал Олег Седельник.

К II Европейским играм качественной связью 4G должны быть также обеспечены все объекты, задействованные при проведении соревнований.

"Сеть LTE уже есть в 185 населенных пунктах. В эксплуатацию введено более 1,5 тыс. базовых станций, и это только в диапазоне 1800 МГц, связью четвертого поколения покрыты все областные и районные центры. Плюс более 160 базовых станций в диапазоне 2600 МГц, которые в самое ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Наша цель - увеличить емкость сети, так как в Минске особенно востребованы услуги 4G", - пояснил Олег Седельник.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-