Свободное время детей должно быть максимально заполнено - прокуратура

6 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Свободное время детей должно быть максимально занято полезными делами. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Антон Волков.

"Занятость - один из основных факторов предупреждения подростковой преступности. Поэтому свободное время детей должно быть максимально заполнено полезными делами", - убежден Антон Волков. По его мнению, введение бесплатного проезда в городском общественном транспорте для детей, которые добираются до учреждений дополнительного образования, посодействует полезной занятости несовершеннолетних. "Кроме прочего, это реальная помощь и поддержка для семей, в которых воспитываются дети", - добавил он.

"Речь идет о спортивных тренировках, посещении кружков по ДПИ, техническому творчеству, участии в мероприятиях, которые проводятся во Дворцах творчества, спортивных школах и т.д. На дополнительных занятиях дети получают новые знания, развивают свои таланты. И если для примера взять многодетную семью, то родителям, которые стремятся занять детей полезными делами, необходимо потратить на проезд существенную сумму. Актуальна эта проблема для неполных и малообеспеченных семей", - отметил Антон Волков.

Принимая во внимание все эти обстоятельства, прокуратура области предложила Витебскому облисполкому дать право детям ездить в городском общественном транспорте бесплатно. Инициатива нашла понимание. Органы местной власти приняли меры по дополнительной социальной поддержке учащихся. Сейчас во многих учреждениях образования есть специальные комиссии по бесплатному проезду, куда при наличии оснований (многодетные, малообеспеченные, неполные семьи и др.) могут обращаться родители. В некоторых регионах специально для детей закупаются проездные билеты, иные ввели бесплатный проезд для всех школьников.

Как сообщалось, принято соответствующее решение и на уровне области. На сессии областного Совета депутаты постановили, что учащиеся региона с 1 сентября 2018 года получат право бесплатного проезда в городском общественном транспорте не только в школу, но и на дополнительные занятия.

Право на бесплатный проезд в учреждения дополнительного образования, художественные, музыкальные школы, на занятия спортивных секций и различных кружков предоставляется учащимся учреждений общего среднего и специального образования, расположенных на территории Витебской области. Решено, что дети смогут с 1 сентября по 30 июня бесплатно ездить на городских автобусах (кроме экспрессных маршрутов), а также на городском электрическом транспорте. Право реализуется учащимися на основании справки.

Дополнительные меры по социальной поддержке обучающихся приняты на основании закона "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" и постановления Совета Министров от 16 февраля 2011 года №202 "О некоторых вопросах проезда обучающихся". -0-