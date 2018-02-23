Сводные студотряды из Брестской области в 2018 году будут работать в Польше и России

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной штаб студенческих отрядов в текущем году планирует активизировать трудоустройство молодежи за рубежом, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета БРСМ Николай Луговской.

"Мы ставим перед собой задачу увеличить количество трудоустроенной молодежи в Польше и России в составе сервисных, строительных и педагогических отрядов. В настоящее время по данным направлениям ведем переговоры с партнерами", - сказал Николай Луговской.

В прошлом году представители Брестской области получили первый опыт работы в Польше. В сервисных, сельскохозяйственных и строительных отрядах трудились более 80 юношей и девушек. В этом трудовом семестре возможность поработать за рубежом представится значительно большему числу молодых людей. Белорусская сторона планирует подписать с польскими партнерами договор на трудоустройство от 200 до 500 студентов. Также Брестский обком БРСМ возобновит отправку педагогических отрядов в Россию. В настоящее время обсуждаются детали сотрудничества с несколькими оздоровительными лагерями в Краснодарском крае. Кроме того, прорабатывается возможность трудоустройства молодежи области в составе сводных студотрядов РШСО в Казахстане.

Но основной акцент во время летней кампании будет сделан на трудоустройство ребят в Брестской области. Территориальные штабы студотрядов по этому поводу ведут переговоры с местными предприятиями и учреждениями, определяют вакансии. "В регионе сейчас создается единая база данных для желающих устроиться на работу в третьем трудовом семестре. В марте-апреле в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях организуем ярмарки вакансий. Большинство молодых людей, особенно из числа школьников и учащихся, планируется привлечь в сельскохозяйственные, экологические и сервисные отряды", - отметил Николай Луговской.

В нынешнем году студотрядовскому движению Беларуси исполняется 55 лет. В этой связи запланировано множество мероприятий. В частности, на объектах, в строительстве которых принимали участие ребята из студенческих отрядов, появятся специальные таблички "Зроблена з удзелам беларускіх студэнтцкіх атрадаў". Например, в Бресте это Дворец водных видов спорта, Берестейский мост через реку Мухавец, средняя школа №1, готовящийся к открытию Молодежный патриотический центр.-0-

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