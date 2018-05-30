Сводный студенческий отряд из Гродно отправился на работу в российскую Анапу

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в российскую Анапу отправился сводный студенческий отряд из Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

В составе отряда "Дети Немана" 73 человека - студенты Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы и учащиеся волковысского колледжа, входящего в структуру вуза. Молодые люди будут работать в санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" в Анапе в составе педагогических и сервисных отрядов. Студенты из Гродно зарекомендовали себя с хорошей стороны, поэтому на Черноморское побережье работодатель приглашает их на протяжении нескольких лет.

"Я еду второй год подряд. Это шикарная возможность совместить работу и отдых на море, найти друзей, узнать что-то новое, получить необходимый жизненный и профессиональный опыт", - рассказывает командир сервисного отряда, студентка 2-го курса факультета истории, коммуникации и туризма ГрГУ им. Янки Купалы Янина Новикова. Для того чтобы отправиться на работу на Черноморское побережье, студенты досрочно сдали сессию. Для тех из них, кто будет работать вожатыми, организовали специальную школу. В июле в Анапу отправится вторая смена студотрядовцев.

"В университете богатые традиции студотрядовского движения. Впрочем, если раньше на работу отправлялись в основном строительные отряды, то сегодня их профиль куда шире - это и педагогические, и сервисные, и производственные студотряды. Например, ряд студентов будет работать непосредственно в университете: один отряд задействуем в приемной комиссии, второй займется подготовкой зданий, аудиторий, территории вуза к новому учебному году. Мы видим, что студенты с удовольствием воспринимают идеи летней занятости, для них это отличная возможность переключиться, сменить сферу деятельности, получить новый опыт и, конечно, заработать", - отметил проректор ГрГУ им. Янки Купалы по воспитательной работе Василий Сенько. Он подчеркнул, что в 2018 году в университете будут трудиться порядка 800 человек более чем в 50 отрядах.-0-