Свое дело в сфере услуг может быть успешным и в сельской местности - индивидуальный предприниматель

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свое дело в сфере услуг может быть успешным и в сельской местности. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала индивидуальный предприниматель из Волковысского района Татьяна Ляхар.

В феврале 2018 года Татьяна Ляхар открыла в агрогородке Субочи Волковысского района парикмахерскую.

"За время работы еще ни разу не пожалела, что начала свое дело. Можно успешно работать и в сельской местности. Правда, это особенно актуально для сферы услуг, следует учитывать рабочие и жизненные графики клиентов. Вряд ли кто-то в деревне будет ходить к парикмахеру в разгар буднего дня, поэтому я работаю с утра до вечера в пятницу, субботу и воскресенье", - рассказывает индивидуальный предприниматель. Недостатка в клиентах нет: идут и мужчины, и женщины. Все в курсе модных трендов. Поэтому востребованы не только модельные стрижки, но и окрашивание, укладка. Татьяна готова сделать и свадебную прическу. Признается, что по просьбе может выйти в нерабочее время: желание клиента тут на первом месте.

Довольны и жители агрогородка. Раньше за услугами парикмахера приходилось ездить в Волковыск. "Расстояние и не очень большое, но все равно времени тратилось изрядно. Теперь эти услуги получаем на месте. Разницы с городом не замечаем: мастер у нас опытный", - рассказывает клиентка парикмахерской Людмила.

Татьяна Ляхар работает парикмахером свыше 10 лет. После выхода из декрета трудилась в Волковыске, однако решила попробовать работать на себя. Местные власти пошли навстречу. Индивидуальный предприниматель воспользовалась возможностями указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания". Согласно указу с 1 января 2018 года для юрлиц и ИП, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, установлены серьезные налоговые льготы и преференции. Татьяна Ляхар безвозмездно получила помещение с ремонтом в агрогородке Субочи. Оставалось лишь завезти необходимое оборудование и начинать работу.

В управлении экономики, торговли и услуг Волковысского райисполкома рассказали, что регулярно проводят с предпринимателями, а также заинтересованными в открытии своего дела людьми разъяснительную работу, рассказывают о возможностях и льготах, предоставляемых законодательством. Подробная информация об этом размещена и на портале райисполкома. Там же, например, желающие могут ознакомиться с перечнем объектов недвижимости, которые могут отчуждаться для создания объектов торговли, сферы услуг или общественного питания в сельской местности.-0-

Фото Сергея Гаврицкого