На параде в честь Дня Независимости. Фото из архива

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 мероприятий приурочено в Минске ко Дню Независимости. Праздничная афиша размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Празднование Дня Независимости в белорусской столице будет масштабным: состоятся концерты с участием творческих коллективов и исполнителей, торжественные собрания, спортивные соревнования, митинги-реквиемы, игровые программы, выставки. 3 июля будет организована праздничная торговля, развернутся гулянья в парковых зонах города.

Основным событием станет парад войск Минского гарнизона и массовое театрализованное представление "Мой родны кут" (начало в 10.00) у стелы "Минск - город-герой". В параде задействованы более 4 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники, будет представлено 19 пеших и 23 механизированных парадных расчетов. Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов, расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Традиционно в параде примут участие военнослужащие ВС России.

На площадке у Дворца спорта состоится большой концерт творческих коллективов и исполнителей, праздничная ярмарка, а 2 июля физкультурно-спортивный праздник. В День Независимости в 21.00 на площадке у стелы "Минск - город-герой" начнется гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма". Кульминацией вечерней программы станет традиционная акция "Споем гимн вместе" (22.55).

На территории Верхнего города будет представлена разнообразная тематическая программа. Праздничные мероприятия пройдут и во всех административных районах столицы.

Празднование Дня Независимости включает цикл спортивных и спортивно-развлекательных мероприятий. Так, состоятся международный турнир по силовому экстриму, первенства по парусному спорту, легкой атлетике, спортивным единоборствам. В парке им. 900-летия Минска пройдет детский велоквест, возле "Чижовка-Арены" - уличные гонки. Также в программе значатся велопробег по памятным местам Минска, квест-игры, мастер-классы, мотопарад "Победа", фестиваль гиревого спорта и др.-0-