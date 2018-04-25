Свыше 100 организаций Минска примут участие в общегородской ярмарке вакансий 26 апреля

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 организаций и предприятий Минска примут участие в общегородской ярмарке вакансий, которая состоится 26 апреля в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Будет представлено более 3 тыс. вакансий в различных сферах - промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение и др. "Наниматель делает акцент на квалифицированные кадры, которые обладают различными компетенциями. Такие специалисты получают более высокую зарплату. В целом в столице созданы условия для трудоустройства граждан", - отметила Татьяна Кудевич.

Предусмотрена работа 11 секций: "Обучение граждан. Сделай свой выбор!", "От профессии - к карьере", "Первый шаг в карьере", "Консультации по организации предпринимательской деятельности", "Найди команду своей мечты", "Первый шаг в трудовую жизнь", "Занятость без границ", "Формула успешной карьеры", "Вакансии сегодня и сейчас", "Диалог - доверие - действие. Зона активной политики занятости". Учащейся молодежи будет интересна секция "Труд крут!", где возможности трудоустройства предложит БРСМ.

"Общегородские ярмарки вакансий проводятся дважды в год, они востребованы. Мероприятие посещают более 5 тыс. человек, как правило, около 1,2 тыс. посетителей записываются на собеседование. Это хорошая возможность реализовать себя", - добавила Татьяна Кудевич.

В рамках мероприятий можно будет записаться на собеседование, с участием представителей управлений образования администраций районов и организаций пройдет круглый стол на тему "Соблюдение нанимателями законодательства о занятости населения".

В течение трех часов - с 10.00 до 13.00 - граждане, которые находятся в поиске работы, смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела. Посетителям предложат информационные материалы об услугах службы занятости, буклеты с рекомендациями по составлению резюме, специализированные печатные издания.-0-