Свыше 10,3 тыс. т овощей и фруктов планируется заложить в стабфонд Минской области

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стабилизационный фонд Минской области планируется заложить более 10,3 тыс. т овощей и фруктов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела регулирования потребительского рынка главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Тамара Лойко.

"Для обеспечения населения Минской области продукцией растениеводства в стабилизационный фонд на межсезонный период 2018-2019 годов будет заложено 4,167 тыс. т картофеля, 2,49 тыс. т капусты, 990 т моркови, 850 т свеклы, 1,057 тыс. т лука репчатого и 800 т фруктов", - уточнила Тамара Лойко.

По ее словам, по сравнению с уровнем прошлого года на 2,7% меньше заготовят лука. Объем закладки остальных сельхозкультур не изменится.

Продукция растениеводства будет помещена в овоще- и фруктохранилища, находящиеся в ведении сельскохозяйственных, торговых организаций, организаций систем потребительской кооперации и в фермерских хозяйствах.

Закладку овощей и фруктов в стабилизационный фонд в центральном регионе планируется завершить до 15 ноября.

Также жители Минской области смогут приобрести плодоовощную продукцию во время сельхозярмарок, сезон которых стартовал в регионе 15 сентября. Сельскохозяйственные, перерабатывающие, торговые предприятия, лесхозы и рыбхозы, фермеры и индивидуальные предприниматели представят на ярмарках в выходные широкий ассортимент сельхозпродукции нового урожая, мясных, молочных, кулинарных, кондитерских изделий, а также иных продовольственных и непродовольственных товаров, семян, саженцев, сельхозинвентаря.

В семи крупных городах области с 29 сентября по 27 октября организованы региональные ярмарки. Они прошли уже в Борисове, Молодечно, Вилейке и Жодино. Следующие областные распродажи намечены на 13 октября в Солигорске, 21 октября - в Несвиже и 27 октября - в Слуцке. Продлится ярмарочный сезон до 3 ноября.-0-