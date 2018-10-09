Свыше 1,2 тыс. многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в этом году

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала этого года свои жилищные условия смогли улучшить более 1,2 тыс. многодетных семей, сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

Председатель комитета напомнил, что в Беларуси семьям, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей, оказывается помощь при жилищном строительстве. "Только в этом году правом улучшить свои жилищные условия уже воспользовались 1 237 многодетных семей", - сказал он. До конца года эта цифра увеличится.

Также, отметил Петр Шутько, с начала этого года в области принято 1 258 решений о назначении семейного капитала. Всего же с 2015 года для семей региона открыто 9 350 депозитных счетов на сумму более $93 млн. "Денежные средства семейного капитала могут использоваться на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье. Право на распоряжение средствами возникает по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала", - пояснил Петр Шутько.-0-