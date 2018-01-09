Свыше 13 тыс. минчан нашли в 2017 году работу при содействии службы занятости

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 13 тыс. минчан нашли работу в 2017 году при содействии службы занятости, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В частности, временной подработкой были обеспечены почти 4,9 тыс. школьников, учащихся и студентов в свободное от учебы время, постоянное рабочее место получили около 7,3 тыс. безработных. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской деятельности оказана 172 гражданам, трудоустроено более 400 лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей. Всего за помощью в трудоустройстве к специалистам обратились около 25,8 тыс. жителей столицы.

В городе насчитывается 11,6 тыс. вакансий, в том числе для представителей рабочих специальностей предлагается свыше 6,4 тыс. мест. Наиболее востребованы водители автомобилей (273 вакансии), повара (275), продавцы (295), уборщики помещений (257), каменщики (177), маляры (155), плотники-бетонщики (119), контролеры-кассиры (174), слесари механосборочных работ (126), швеи (144), штукатуры (126), электрогазосварщики (128), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (153). Среди специалистов и служащих отмечается спрос на врачей (430 вакансий), медсестер (640), инженеров (349). Информацию в службу занятости предоставили почти 1,5 тыс. нанимателей.

В общественных оплачиваемых работах в 2017 году приняли участие более 3 тыс. минчан, 10,9 тыс. человек получили консультации по вопросам профориентации, около 1,3 тыс. граждан прошли обучение. Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на 1 января 2018 года составил 0,2%.

Служба занятости для повышения эффективности трудоустройства безработных регулярно проводит ярмарки вакансий, дни предприятий. Так, 10 января безработных минчан ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). В мини-ярмарке вакансий примут участие ООО "Инжиниринговая компания МСЛ-Сервис" и моторвагонное депо УП "Минское отделение Белорусской железной дороги". 11 января тех, кто заинтересован найти работу, приглашают в отдел обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Варианты трудоустройства предложат ремонтно-строительный филиал Октябрьского района ОАО "Минскремстрой" и социально-педагогический центр с приютом Заводского района. Все мероприятия состоятся с 10.00 до 12.00, на них соискатели рабочих мест смогут узнать об условиях труда и оплаты, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-