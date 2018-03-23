Свыше 14 тыс. единиц детского игрового оборудования отремонтируют в Минске весной

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Свыше 14 тыс. единиц детского игрового оборудования и 24 тыс. малых архитектурных форм отремонтируют в Минске весной, сообщила сегодня журналистам начальник отдела по благоустройству ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Маргарита Язинская, передает корреспондент БЕЛТА.

Также запланирован текущий ремонт около 118 тыс. кв.м дворовых проездов, будут обновлены пешеходные связи, лестницы, восстановлены газоны, высажены цветы, деревья и кустарники.

"С любыми инициативами по благоустройству дворов жители могут обратиться в эксплуатирующие организации. Чаще всего минчане за свои средства устанавливают дополнительные скамейки, урны, детское игровое оборудование", - отметила Маргарита Язинская.

Капитальный ремонт предусмотрен на 10 дворовых территориях 14 домов. Разработана соответствующая проектно-сметная документация, которая предполагает расширение проездов, обустройство дополнительных парковочных мест, реконструкцию существующих и устройство новых детских игровых и спортивных площадок.

"Рассчитываем на активное участие жителей в благоустройстве, проводим собрания с жильцами", - отметила специалист.-0-