Свыше 20 объектов недвижимости в Минске планируется выставить в 2018 году на аукцион

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2018 году планируется выставить на аукцион 24 объекта недвижимости, сообщила журналистам директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

В список вошли 12 изолированных и 12 капитальных строений, в том числе те, которые не удалось реализовать в прошлом году. В их числе здание бывшего детского сада по ул. Леси Украинки.

"Потенциальные покупатели проявляют к нему интерес, повторно выставим на аукцион с размещением здесь частного дошкольного учреждения. Если объект не востребован, применяем механизм понижения цены - сначала на 20%, затем на 50% и 80%", - сказала Галина Степуренко.

Как показывает практика, наиболее востребованы на торгах изолированные помещения. В прошлом году в перечень включено 18 таких объектов, в аукционах принимали участие более 30 предпринимателей, начальная цена поднималась в 7-8 раз.

"Работа по формированию перечня объектов на продажу продолжается, он будет утвержден в феврале", - отметила Галина Степуренко.

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