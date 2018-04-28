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Свыше 220 объектов госсобственности планируется вовлечь в хозоборот в Минской области до конца года

Регионы 28.04.2018 | 16:04
Фото из архива
Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 220 объектов коммунальной собственности планируется вовлечь в хозяйственный оборот в Минской области до конца года, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор фонда "Минскоблимущество" Антонина Полякова.

Меры по консервации будут приняты в отношении 44 неиспользуемых зданий и сооружений, предполагается снести 90 объектов. Почти половина включенных в перечень объектов недвижимости - социального назначения, 27% - сельскохозяйственного, 14% - производственного назначения.

С начала года по апрель в области уже вовлечены в хозяйственный оборот 19 объектов, в том числе шесть проданы на аукционах на общую сумму Br240,2, два безвозмездно переданы, шесть - сданы в аренду. Законсервировано 14 объектов, шесть снесено.

Антонина Полякова отметила, что в работе с неиспользуемым и неэффективно используемым имуществом применяется дифференцированный подход. Активная работа в этом направлении ведется с 2007 года. За 10 лет вовлечено в оборот, законсервировано или снесено почти 3,5 тыс. строений. Если выставляемые на торги объекты долгое время остаются невостребованными, применяется механизм понижения цены и продажи за одну базовую величину.

"Вместе с тем не всегда удается реализовать намеченные планы. Основная причина - инвестиционная непривлекательность предлагаемых объектов, которая связана с их функциональным назначением, месторасположением, техническим состоянием. Более 70% из них - здания сельхозназначения, бывших военных городков либо социальной сферы (сельские фельдшерско-акушерские пункты, школы, сады, клубы), как правило, удаленные от крупных населенных пунктов и транспортной инфраструктуры", - рассказала Антонина Полякова.

Список постоянно расширяется в связи с высвобождением объектов в результате модернизации и оптимизации производств, демографической ситуацией, складывающейся в сельской местности.

На 2018 год определены подходы по повышению результативности работы с неиспользуемым и неэффективно используемым имуществом, находящимся в коммунальной собственности. Скорректированы сроки по подготовке объектов к продаже, завершению работ по сносу и иным мероприятиям. -0-

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