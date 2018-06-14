Свыше 25 единиц техники примут участие в военном параде в Гродно 3 июля

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 25 единиц техники и около 500 человек личного состава примут участие в военном параде в Гродно 3 июля. Информация об этом сегодня была озвучена во время совещания по вопросам организации праздничных мероприятий к Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Насыщенная праздничная программа в Гродно, районных центрах, других населенных пунктах области намечена на протяжении нескольких дней начиная с 29 июня. Наибольшее количество мероприятий традиционно запланирована на 3 июля.

В Гродно одной из центральных площадок станет территория рядом с Курганом Славы по проспекту Космонавтов. Утренняя программа откроется торжественным митингом и парадом войск гродненского гарнизона. Участие в нем примут 9 коробок парадного пешего расчета: более 500 человек и 27 единиц военной техники, 11 из которых будут гусеничными. Запланированы также дефиле оркестра, плац концерт взвода почетного караула и традиционное угощение гостей праздника солдатской кашей.

Территория рядом с Курганом Славы станет и основной площадкой для вечерних мероприятий. Здесь будет работать выездная торговля, различные развлекательные мероприятия, концерты. Завершится день акцией "Споем гимн вместе" и ярким салютом.

Параллельно праздничные мероприятия будут организованы на нескольких площадках в центре Гродно. В частности, территория парка им. Жилибера будет тематической семейной зоной. В Швейцарской долине все будет посвящено темам спорта и Году малой родины. На Советской площади развернется выставка ретро-автомобилей и мотоциклов, готовятся активности для велосипедистов. Здесь же будет работать выездная торговля. Ресторан под открытым небом займет площадь Ленина. Для его посетителей организуют концертную площадку. Сразу несколько точек притяжения в виде концертов, анимационных площадок, тематических фотозон появятся на пешеходной улице Советской. На новой смотровой площадке на высоком берегу Немана по улице Дарвина проведут концерт: декорациями для артистов станут виды исторического центра Гродно.

Для тех, кто по различным причинам не сможет выбраться в центр города или на Курган Славы, праздничные площадки откроются в спальных районах города: Ольшанке, Вишневце, Девятовке, в районе улицы Домбровского.

Насыщенной будет программа и в районных центрах. Во многих из них запланированы яркие и привлекательные мероприятия. Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович акцентировал внимание на том, что праздник должен быть привлекательным для людей различного возраста - от детей до пенсионеров, поэтому программа должна быть максимально насыщенной и разнообразной.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, проведут также во всех коллективах региона. "Важно поблагодарить работников за их труд и вклад в развитие области, наградить и отметить тех, кто добился весомых достижений", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что атмосфера праздника должна создаваться не только в крупных населенных пунктах. Особое внимание направлено на организацию мероприятий в сельской местности.-0-