Свыше 250 тыс. кв.м улиц отремонтировано в Минске с начала года

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 250 тыс. кв.м улично-дорожной сети отремонтировано в Минске с начала года, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Критическая ямочность ликвидирована на участках площадью 94 тыс. кв.м, обновлены 60 тыс. кв.м тротуаров, заменено 11 км бортового камня. Проводились ремонт колодцев дождевой канализации, транспортных и пешеходных заграждений, заливка трещин.

Полностью заменено покрытие на 14 участках площадью 185 тыс. кв.м. В частности, приведены в порядок улицы и тротуары, прилегающие к стадиону "Динамо", мосты через Свислочь по улицам Ленина и Октябрьской. "Продолжаются работы на четырех объектах по улицам Ленина, Ульяновская, Стадионная", - рассказал Денис Глинский.

Особое внимание уделяется повышению эксплуатационных характеристик проезжей части улиц, формирующих транспортные коридоры II Европейских игр. В их числе проспекты Жукова, Независимости, Победителей, улица Орловская. До 1 октября предполагается завершить комплексный текущий ремонт трасс, где пройдут соревнования по велосипедному спорту. В настоящее время работы проводятся на подъездной магистрали к парку Горького, по улицам Пулихова, Смоленской, на мосту через Свислочь по улице Я.Купалы.-0-