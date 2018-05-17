Свыше 30 предприятий Гомельской области оштрафованы за превышение сроков внешнеторговых операций

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 30 предприятий и 27 должностных лиц Гомельской области оштрафованы за превышение сроков завершения внешнеторговых операций, сообщили БЕЛТА в КГК по итогам совместной коллегии Комитета госконтроля Гомельской области и прокуратуры Гомельской области.

Во время мониторингов исполнения законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности выявлены системные недостатки и нарушения, в то числе повлекшие причинение существенного вреда государственным интересам. В частности, отмечается недостаточный уровень преддоговорной работы по изучению финансового состояния, платежеспособности и репутации контрагентов, неприменение элементов защиты от внешнеэкономических рисков в виде залогов, аккредитивов, страхования и других форм по обеспечению гарантий платежа за отгруженную продукцию.

Наиболее распространенными нарушениями стали неисполнение договорных обязательств, ненадлежащая претензионно-исковая работа субъектов по внешнеэкономическим договорам. По результатам контрольных мероприятий за 2017 год и I квартал текущего года 34 субъекта хозяйствования получили штрафы на общую сумму Br487,3 тыс., 27 должностных лиц оштрафованы на Br1,5 тыс. Чаще других в поле зрения Комитета госконтроля попадали "Гомсельмаш", "Белорусские обои", "Сантэкс", строительно-монтажный трест №27.

На коллегии речь шла и о коррупционной составляющей в действиях должностных лиц. С 2015 года по вопросам образования внешней просроченной дебиторской задолженности возбуждено восемь уголовных дел.

В работе коллегии принимали участие помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская, руководство Гомельского облисполкома, главного управления Национального банка по Гомельской области, хозяйствующих субъектов региона.

"В целом отмечается повышение правового уровня юридических лиц в вопросах заключения и исполнения внешнеторговых договоров, приведение ими локальных нормативных актов в соответствие с требованиями законодательства. Вместе с тем, несмотря на сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности за последние два года на Br110,6 млн, Гомельская область по этому показателю занимает второе место в республике", - отметили в КГК.-0-