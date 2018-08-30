Свыше 300 распродаж и акций проведут магазины Минска ко Дню города

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Свыше 300 распродаж и акций с вручением подарков и сувениров проведут в Минске ко Дню города, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка.

Так, "ЦУМ Минск" 8 сентября предоставит покупателям скидку 20% на непродовольственные товары и 5% - на продовольственные (при покупке от Br15), универмаг "Беларусь" снизит цены на непродовольственные товары на 23%, на продовольственные - на 5% 4 сентября. 1, 2, 6-9 сентября скидка 25% на промышленные и 5% - на продовольственные товары будет действовать для держателей дисконтных карт.

"ГУМ" проведет 6 сентября акцию "Щедрый день" с предоставлением скидки 20% на все непродовольственные товары (стоимостью от Br1). 7 сентября скидка по дисконтной карте, картам "Моцная картка", "Карта учащегося" составит 25% на непродовольственные товары (стоимостью от Br1). 8-9 сентября здесь предложат рассрочку 10 месяцев по карте "Халва", а 6-9 сентября отдельные текстильные изделия Барановичского ПХО, а также доставка и подъем на этаж крупногабаритных товаров подешевеют на 40%.

Торговый дом "На Немиге" предоставит в сентябре скидки 50% на бассейны, товары для плавания, роликовые коньки; 20% - на сковороды серии "Гранит", туалетную воду; 40% - на отдельные модели трикотажных изделий, обувь; 30% - на швейные изделия ЗАО "Калинка", ОАО "Элиз", обувь ЗАО "Сивельга", "Аладэн" и др.

ТКУП "Блискавица" 6 и 11 сентября объявляет скидку 15% на все непродовольственные товары стоимостью свыше 50 копеек, а также проведет расширенную продажу эмалированной посуды со скидкой 20%; с 1 по 15 сентября - расширенную продажу часов, швейных и трикотажных изделий со скидкой 20%; распродажа кожгалантерейных изделий со скидкой 20% и др.

Дом торговли "Рамонак" каждый понедельник и четверг сентября предоставляет скидку 10% на весь ассортимент товаров. Кроме того, предлагает скидки 25-50% на отдельный ассортимент и модели швейных и трикотажных изделий ЗАО "Калинка", ОАО "Коминтерн", ЗАО "Свитанок", ОАО "БелКредо", ЧП "Ромгиль-Текс" и др.; 15% - на осветительную арматуру; до 40% - на керамические изделия ОАО "Белхудожкерамика"; 20% - на посуду.

Фирменный обувной магазин "Луч" - проводит расширенную продажу обуви летнего ассортимента, кожгалантерейных, парфюмерно-косметических товаров со скидкой 25%, трикотажных и чулочно-носочных товаров – со скидкой 20%, мужской, женской и детской обуви - со скидкой 15%; расширенную продажу обуви производства ЗАО "Сивельга", "Неман", "Блик" со снижением розничной цены на 15-30%.

ООО "Евроторг" снижает цены на 15-50% на 400 позиций продовольственных и промышленных товаров в ассортименте, ООО "ОМА" в сентябре проводит акции "Предложение месяца" (скидка до 55% на 770 товаров), "Распродажа" (скидка до 50% на 5 тыс. товаров), "Товары Маяки и Товары ловушки" (скидка до 60% на отдельные товары).

ЗАО "Патио", магазины "5 элемент" на постоянной основе проводят акции и скидочные программы: каждые 3 недели акции "Суперцена" со скидкой до 50% на 100 наименований товаров; еженедельные сезонные акции "Летние скидки" со снижением цен до 40%; акцию "Рассрочка на товары от 6 до 24 месяцев" и др.

ОАО "Белхозторг" (магазин "Гаспадарчыя дробязі") предоставляет скидку 30% на керамические изделия, 28% - на сантехнику, 20% - на пластмассовые изделия.

Жителям и гостям столицы торговые организации предложат сувениры с видами Минска и национальной символикой. В проведении предпраздничных мероприятий задействованы отечественные предприятия промышленности различной ведомственной подчиненности. Некоторые из них изготовят праздничные вкладыши, открытки, наклейки на упаковку с символикой Минска.

Также акции с предоставлением скидок проходят в фирменной торговой сети стеклозавода "Неман", ЗАО "Калинка" (предоставляет скидку 70% на коллекцию одежды 2016 года выпуска и летний ассортимент 2017 года, а также 20-40% - на коллекцию одежды 2017 года, одежду делового стиля).

Скидки от отпускной цены торговым организациям Минска предоставили ОАО "БелКредо", Минский механический завод им.С.И.Вавилова. В фирменном магазине "БелОМО" 7 сентября будет снижена торговая надбавка на 5-15% на все товары холдинга. Покупателям электросоковыжималок и электросушилок предоставят книгу рецептов в подарок.

ОАО "Амкодор-Белвар" в фирменном магазине 1 и 8 сентября предложит скидку 7% на продукцию предприятия, ОАО "Камволь" в магазине "Ткани" каждую среду, пятницу и субботу сентября - скидку 20% на весь ассортимент.

ОАО "Белювелирторг" в фирменной сети проводит акцию "С праздником, любимая Столица" с предоставлением скидок от розничной цены до 50% на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней.

"Пинскдрев" в фирменных магазинах проводит акцию по распродаже отдельного ассортимента мебели (спальни, детские, столы компьютерные, наборы для гостиных, набор мебели для жилых комнат, кухни, диваны, банкетки, кресла) со скидкой 8-15%. Действуют специальные условия реализации и скидки до 40% на мебель корпусную, мягкую, кухни, снятые с производства, отдельные товары бесплатно доставят до подъезда и помогут со сборкой.

Магазины "Мила" представляют скидку 50% на 65 товаров и 20-50% на более чем 1,2 тыс. товаров.

Подробная информация о проводимых мероприятиях размещена на сайтах промышленных и торговых организаций.-0-