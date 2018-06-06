6 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 3,3 тыс. жителей Гродненской области с начала года открыли свое дело на условиях самозанятости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

"Большинство из них - более 900 человек - занимается продажей произведений живописи и изделий народных художественных ремесел, продукцией цветоводства, декоративных растений и их семян, животных. 535 человек нашли себя как репетиторы, 314 - оказывают услуги по выращиванию сельхозпродукции, 169 - занимаются музыкальным обслуживанием свадеб, юбилеев и других торжественных мероприятий, фото- и видеосъемкой", - отметили в инспекции МНС по Гродненской области. Видами деятельности, предусмотренными указом №337 "О регулировании деятельности физических лиц", уже изъявил желание заниматься 941 гражданин. Наибольшей популярностью пользуются парикмахерские услуги и отделочные работы.

В МНС по Гродненской области рассказали, что действующим законодательством предусмотрено 24 вида деятельности, при осуществлении которых физическим лицам не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Открыть свое дело можно в течение одного дня, обратившись с уведомлением в налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления.

Уплата единого налога производится каждый месяц. Если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует.

На территории Гродненской области ставки единого налога для физических лиц утверждены решением Гродненского областного Совета депутатов от 14 мая 2018 №20 (вступило в силу с 6 июня 2018). С ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам, а также в налоговых инспекциях по месту жительства.

Консультацию по вопросам порядка исчисления и уплаты единого налога граждане вправе получить в налоговой инспекции по месту жительства, а также в инспекции МНС по Гродненской области.-0-