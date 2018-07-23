Свыше 3,5 тыс. жителей Гродненской области открыли в этом году свое дело на условиях самозанятости

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 3,5 тыс. жителей Гродненской области открыли свое дело на условиях самозанятости по состоянию на 1 июля, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло на 1,4 тыс. Это свидетельствует о повышении самозанятости населения и вовлечения его в экономическую деятельность", - отметили в инспекции. Наиболее популярным среди граждан Гродненской области видом деятельности по-прежнему остается продажа произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных. Заниматься им изъявили желание около 1 тыс. человек.

Среди видов деятельности по оказанию услуг в лидерах репетиторство. Заниматься им начали свыше 400 граждан. Отмечается, что количество репетиторов регионе в последнее время неизменно увеличивается. Видами деятельности, предусмотренными указом №337 "О регулировании деятельности физических лиц", уже хотят заниматься свыше 1 тыс. граждан. Наибольшей популярностью пользуются парикмахерские услуги и отделочные работы.

В МНС по Гродненской области рассказали, что действующим законодательством предусмотрено 30 видов деятельности, при осуществлении которых физическим лицам не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Открыть свое дело можно в течение одного дня, обратившись с уведомлением в налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления.

Уплата единого налога производится каждый месяц. Если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплату единого налога производить не следует.

На территории Гродненской области ставки единого налога для физических лиц утверждены решением областного Совета депутатов от 14 мая 2018 года №20 (вступило в силу с 6 июня). С ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам, в налоговых инспекциях по месту жительства. Консультацию по вопросам порядка исчисления и уплаты единого налога граждане вправе получить в налоговой инспекции по месту жительства, а также в инспекции МНС по Гродненской области.-0-