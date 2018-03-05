Свыше 40 тыс. человек были задействованы в Минске на уборке снега

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 40 тыс. человек были задействованы вчера в Минске на уборке снега, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.
Коммунальным и дорожным службам в борьбе с последствиями снегопада помогали студенты, представители трудовых коллективов, жители. Также к работам вчера и сегодня привлекались около 1,5 тыс. военнослужащих Минобороны и внутренних войск МВД.
"В воскресенье коммунальные службы работали в режиме рабочего дня. Сегодня мероприятия по уборке снега продолжатся", - отметила Марина Малаева.
Как сообщалось ранее, в Минске в результате выпадения обильных осадков высота сугробов местами достигает 41 см. Небольшой снег в Беларуси прогнозируется и 5 марта.-0-
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