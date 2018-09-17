Свыше 40 тыс. человек посетили выставку минских производителей в Санкт-Петербурге

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 40 тыс. человек посетили выставку-ярмарку белорусских товаров, которая прошла в Санкт-Петербурге во время Дней Минска, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.
Наибольшим спросом пользовались конфеты, макаронные, хлебобулочные изделия, сыры, колбасы минских производителей.
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