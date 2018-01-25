Свыше 80 молодых педагогов Минска примут участие в городском конкурсе профмастерства

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 80 молодых педагогов Минска примут участие в городском конкурсе профессионального мастерства "Столичный учитель - столичному образованию" в номинации "Мы - молодые!", сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Конкурсанты поделятся опытом в девяти номинациях: "Правильное решение" (среди учителей физики, астрономии, математики, информатики), "Когда тебя понимают" (среди учителей иностранного языка), "Разумное. Доброе. Вечное" (среди учителей белорусского языка и литературы, русского языка и литературы), "Начало начал" (среди учителей начальных классов), "Своя высота" (среди учителей физической культуры и здоровья, допризывной и медицинской подготовки, трудового обучения, черчения), "Мудрость в обличии красоты" (среди учителей музыки, изобразительного искусства), "Вокруг света" (среди учителей истории, обществоведения, географии), "Обыкновенное чудо" (среди учителей химии, биологии), "Детство. Творчество. Развитие" (среди воспитателей учреждений дошкольного образования).

Конкурс будет проходить в три тура и призван раскрыть творческий потенциал молодых педагогов. Будут представлены педагогические находки, образовательные видеоролики, состоятся открытые учебные занятия. Финальный этап стартует 29 марта, победителей назовут 11 апреля.

Учредителем городского конкурса профессионального мастерства "Столичный учитель - столичному образованию" в номинации "Мы - молодые!" является комитет по образованию Мингорисполкома при поддержке Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Торжественное открытие конкурса состоится 30 января, организатором выступает ГУО "Минский городской институт развития образования".-0-