8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше $83 млн прямых иностранных инвестиций привлечено в экономику Гродненской области в 2017 году. Об этом сегодня перед заседанием Гродненского облисполкома, посвященным итогам социально-экономического развития области в 2017 году и задачам на 2018-й, журналистам сообщил председатель комитета экономики Андрей Свиридов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика Гродненской области 2017 год завершила достаточно успешно. Прежде всего, выполнено задание по росту валового регионального продукта: при задании в 102,3% темп роста ВРП составил 102,6%", - отметил Андрей Свиридов. Он подчеркнул, что выполнена и большая часть ключевых показателей социально-экономического развития. В том числе, например, по внешнеэкономической деятельности: темп роста экспорта товаров в 2017 году составил 118% (при задании 105%), экспорта услуг - 138,6%.

"По итогам 2017 года в Гродненскую область было привлечено $83 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что на 20% больше, чем в 2016-м. Основные проекты были реализованы в Гродно, Гродненском районе, Лиде. Драйвером же экономического роста в плане привлечения инвестиций стал Сморгонский район, где реализованы проекты компании "Кроноспан", построен крупный маслоэкстракционный завод группы компаний "Содружество", начата реализация проекта сирийской компании по строительству молочно-товарных ферм", - рассказал Андрей Свиридов. Он подчеркнул, что и в 2018 году в Гродненской области планируется реализовать ряд крупных инвестпроектов, в частности, в сфере деревообработки и химической промышленности. К концу года в ОАО "Гродно Азот" будет введен в эксплуатацию цех по производству азотной кислоты.

Благоприятно на привлечение инвестиций может повлиять и возможное расширение СЭЗ "Гродноинвест" на территорию Свислочского района. В этом регионе также запланирована реализация нескольких крупных инвестпроектов.

За 2017 год в области было создано более 5 тыс. новых рабочих мест. В 2018-м планируется создать 5,2 тыс. рабочих мест как в действующих организациях, так и на создающихся предприятиях, сказал Андрей Свиридов. Ситуация на рынке труда в регионе стабильная, отмечается низкий уровень напряженности и безработицы. Создание же новых рабочих мест будет способствовать еще большему спросу на рабочую силу, а также повышению зарплаты.

"На 2018 год перед регионом стоят серьезные задачи. Предстоит наращивать рост экономики, создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции", - подчеркнул Андрей Свиридов. Он отметил, что по итогам января уже видна положительная динамика, темп роста показателей будет увеличиваться и дальше.-0-