Свыше 90 газовых приборов отключено в Минске с начала года из-за неисправностей

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 90 единиц газового оборудования отключено в Минске с начала года из-за неисправностей вентиляционных и дымовых каналов и отсутствия актов их проверки, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территорий столицы главный инженер УП "Мингаз" Дмитрий Шавловский, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2016 году в столице по этим причинам отключались 319 единиц оборудования, в 2017 году - около 1,6 тыс.

"Мингаз" обслуживает газопроводы и газовое оборудование в Минске и Минском районе. Одно из мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду - обследование бытового газового оборудования. С начала года проведено около 68,6 тыс. проверок. В 2017 году заменено более 1,3 тыс. колонок, около 1,4 тыс. котлов, свыше 26,7 тыс. газовых плит, с начала года - 320, 145 и более 13 тыс. соответственно.

Зачастую сотрудники организации сталкиваются с проблемой доступа в помещения для осмотра газовых плит, водогрейных и отопительных котлов. В связи с этим предприятие просит не препятствовать работе специалистов, направленной на обеспечение безопасности граждан.

Специалисты напоминают, что неправильная эксплуатация оборудования, его неисправность, нерабочие дымовые вентиляционные каналы могут привести к трагическим случаям. Большинство происшествий происходит по причине отсутствия постоянного надзора за оборудованием и самодеятельности (подключение и переподключение оборудования без помощи специалистов). Самовольные перепланировки также влекут за собой нарушение строительных норм систем газопотребления.

При появлении в помещении запаха газа нужно незамедлительно отключить источник его поступления, проветрить помещение и вызвать работников аварийной службы. Запрещается использовать огонь, курить, пользоваться электроприборами, освещением и электрозвонками.

В 2017 году в Минске прошло шесть случаев отравления угарным газом, при которых пострадали 12 человек.-0-