Свыше 950 детей с особенностями развития отдохнули в лагерях Минской области за первую смену

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летних лагерях Минской области за первую смену отдохнул 951 ребенок с особенностями психофизического развития, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

На базе центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) в лагерях с дневным пребыванием в первую смену находились 211 ребят, с круглосуточным - 82. Еще 220 человек провели июнь в лагерях, открытых на базе учреждений образования. В санаторных и лечебных учреждениях в это время находились 50 детей-инвалидов, за рубежом за счет средств общественных и гуманитарных организаций - 87 человек. Также более 300 молодых людей отдыхали вместе со своими родителями.

Педагогические коллективы учреждений образования Минской области при подготовке к летнему оздоровительному сезону разработали планы проведения каждой смены и программы воспитательных мероприятий с детьми. Для воспитанников были организованы познавательно-развлекательные программы, игры-викторины, творческие конкурсы, трудовые акции.

Помимо этого, например, в лагере на базе Заславского детского сада №3 в Минском районе 25 ребят с особенностями развития принимали активное участие в экскурсиях по местам боевой славы, спортивных играх с привлечением аниматоров, волонтеров из РОО "Белая Русь" и БРСМ.

А программа отдыха в молодечненском лагере "Огонек" была насыщена спортивными мероприятиями, направленными на развитие молодежи и укрепление их здоровья. Так, 4 июня в День детства состоялся инклюзивный спортивный праздник "Детство - это я и ты" с участием спортивных команд центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, территориального центра социального обслуживания населения и средней школы №11 Молодечно. Ребята отправились в увлекательное путешествие по спортивным станциям, где отгадывали загадки, играли в игры, соревновались в силе и ловкости.

В Солигорске в первую смену работал экологический лагерь "Дружба" с круглосуточным пребыванием детей. Воспитанники с удовольствием посетили выставку эколого-биологического центра детей и молодежи, побывали на встрече по теннису и спортландии "Хорошо друзьям вместе летом" с участием детей из оздоровительного лагеря городской средней школы №6.

Основной целью летнего оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей "Солнышко" на базе Столбцовского районного ЦКРОиР стало создание условий для полноценного отдыха и развития творческих возможностей детей-инвалидов. Игровое пространство лагеря в эти дни превратилось в город под названием Радуга: каждый день смены был тематическим и проходил под знаком определенного цвета. В день юбилея Столбцов воспитанники с удовольствием посетили парк Дружбы народов, где познакомились с другими детьми, освоили игровое пространство и достопримечательности этого зеленого островка города.-0-