Свыше тысячи паломников-евреев со всего мира соберет местечко Радунь в Вороновском районе

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Ор Меир" реализует проект по созданию в Радуни еврейского туристического центра.

Интерес к местечку не случаен: когда-то именно Радунь была центром европейской еврейской духовной и культурной жизни. Здесь действовала иешива - учебное заведение, которое создал выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, и его могила стала местом паломничества евреев со всего мира. Особенно много паломников прибывает в годовщину его смерти.

"3 и 4 сентября ожидаем свыше 1 тыс. паломников из Израиля, стран Европы и Америки. Хафец Хаим - значимая фигура для всех. Важно, что в Радуни сохранилось несколько мест, связанных с его именем", - рассказывает директор ООО "Ор Меир" Борис Березовский. На могиле Хафеца Хаима проходит молитва, также посещают паломники и бывшую иешиву. Здание сохранилось до наших времен. Ранее здесь размещался местный дом культуры, сейчас в компании "Ор Меир" надеются вернуть ей прежний статус.

"Популярность Радуни как места поклонного туризма растет. Сейчас реализуется проект по созданию здесь гостиничного туристического комплекса. Проектные работы уже завершены. Вскоре начнется строительство", - рассказал Борис Березовский. Разместится комплекс на территории в 3 га на площадке напротив старого еврейского кладбища на краю местечка. Сумма инвестиций составит около 10 млн. евро. Реализацию проекта поддерживают и местные власти.

По словам Бориса Березовского, на увеличении количества паломников положительно сказался и безвизовый режим, действующий для тех, кто въезжает в страну через национальный аэропорт. С развитием необходимой инфраструктуры, уверены в Радуни, поток туристов станет постоянным.-0-

Фото Леонида Щеглова