Сыграть в средневековый аналог крикета можно будет 9 июня в Гомеле

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сыграть в средневековый аналог крикета приглашает музей живой истории в Гомеле, который развернется на открытой площадке Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины 9 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Атмосферу начала XV века воссоздадут участники студенческой научно-исследовательской лаборатории "Белы крыж", представители клубов исторической реконструкции Беларуси и ближнего зарубежья.

События развернутся на нескольких тематических площадках. Так, хозяйственно-бытовая зона познакомит с устройством шатра и убранством места для приема пищи. Будут воссозданы условия походного быта, представлены спальные принадлежности, образцы мебели, посуды, варианты костюмов, блюда и напитки той эпохи. В экспозиции боевой части продемонстрируют воинские доспехи и оружие начала XV века. На тренировочной площадке зрители увидят фрагменты рыцарских тренировок и элементы средневекового боя.

В кулинарно-ремесленном блоке покажут процесс приготовления пищи на открытом огне, некоторые блюда можно будет продегустировать. Представители клубов исторической реконструкции проведут мастер-классы по литейному, кузнечному, столярному ремеслам, выпечке хлеба в походной печи. Кроме того, в программе - средневековые игры.

Пояснения на площадках музея под открытым небом дадут студенты исторического факультета Гомельского университета и участники клубов исторической реконструкции.-0-