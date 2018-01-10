Такая зима: в Минске пока работают только крытые и мобильные катки

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск готовится к ледовому сезону, но пока работают только крытые и мобильные катки, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко.

Всего планируется оборудовать 35 катков (крытых, мобильных и районных) и 25 хоккейных коробок. "Пока что населению доступны 9 крытых катков - это площадки на ледовых аренах и в спортивных учреждениях, правда, массовые катания там бывают не регулярно, время нужно уточнять. И 2 мобильных катка - в Центральном районе на пр. Победителей и в Заводском районе возле "Чижовка-Арены". Все перечисленные объекты платные для посещения. Бесплатные ледовые площадки в районах Минска начнут заливать, когда будут соответствующие погодные условия", - отметила Светлана Демешко.

Необходима устойчивая среднесуточная минусовая температура - не выше -5 градусов в течение недели, чтобы грунт промерз на 5-7 см, тогда в него не будет уходить вода. "Сейчас даже не установилась приемлемая температура. Что поделать - такая у нас зима. Кроме того, для соблюдения всей технологии желательно наличие первичного снежного покрова. Впрочем, где лед будут заливать поверх асфальта, а не грунта, можно обойтись без снега. Но качество льда будет не очень хорошим", - пояснила собеседница.

Когда наступит настоящая зима, наибольшее количество катков планируется залить в Ленинском и Советском районах - по 6, а хоккейных коробок - во Фрунзенском и Московском. Самый крупный каток площадью почти 4 тыс. кв.м зальют в Заводском районе неподалеку от пересечения улиц Голодеда и Ташкентской.

Катки будут оборудованы освещением, пунктами для переодевания, питания, а также по возможности - пунктами проката и заточки коньков. Но желающим покататься стоит учесть, что освещение и музыкальное сопровождение отключают в 21.00. При школах бесплатным прокатом коньков смогут воспользоваться учащиеся при предъявлении документов, подтверждающих учебу в этом заведении, и их родители - при предъявлении паспорта. Для остальных услуга платная.-0-