Талантливых молодых ученых и лучшие предприятия отметили во время инвестфорума в Витебске

17 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Премии Витебского облисполкома вручены талантливым молодым ученым на международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное награждение лауреатов состоялась на сцене Летнего амфитеатра. В нынешнем году почетной наградой отмечены представители Витебского государственного медицинского университета - старший преподаватель кафедры стандартизации лекарственных средств с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Оксана Веремчук и ассистент кафедры терапевтической стоматологии Наталья Колчанова; представители Полоцкого госуниверситета - доцент кафедры экономики, управления и экономической теории Екатерина Галешова, доцент кафедры учета и аудита, логистики и менеджмента Екатерина Афанасьева, ассистент кафедры теплогазоводоснабжения и вентиляции Светлана Ланкович; представители ВГУ имени П.М.Машерова - аспирант кафедры прикладной психологии Анастасия Гиринская и преподаватель английского языка кафедры мировых языков Анна Марудова.

Оксана Веремчук, Екатерина Галешова и Наталья Колчанова

Николай Шерстнев вручает диплом лауреата Анастасии Гиринской

Екатерина Афанасьева, Анастасия Гиринская, Анна Марудова и Светлана Ланкович

Открытый областной конкурс на получение премий Витебского облисполкома талантливым молодым ученым и специалистам проводится ежегодно в целях стимулирования научно-исследовательской деятельности молодых ученых и специалистов, занимающихся перспективными научными исследованиями в организациях Витебской области.

Логичным продолжением мероприятия стало награждение почетными грамотами за высокие производственные достижения лучших предприятий региона. В этом году ими отмечены руководители завода радиодеталей "Монолит", производственного объединения "Энергокомплект", ООО "Веста", Витебского ремонтно-строительного предприятия "Стройторгсервис", мясокомбината "Славянский", ООО "Карго Лайн" и председатель совета директоров СООО "Нативита". Почетные награды всем лауреатам вручил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Основные мероприятия VII Международного экономического форума развернулись на площадке Летнего амфитеатра. Участие в них принимают 42 делегации из 14 стран. Организаторы - Витебский областной и городской исполнительные комитеты, областной центр маркетинга, администрация свободной экономической зоны "Витебск".-0-

Фото Александра Хитрова.