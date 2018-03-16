Талантливых школьников в Гродно поощрили денежной премией

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно самых талантливых школьников поощрили денежной премией, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения наиболее талантливых учеников городских школ, гимназий и лицеев прошла сегодня в Гродненском горисполкоме. Сюда пригласили 180 мальчишек и девчонок - победителей и призеров третьего областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

"Чествование одаренных молодых людей, поддержка их - городская традиция, которой уже более 5 лет", - отметил начальник отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Андрей Семанчик. Он подчеркнул, что по решению председателя горисполкома все победители и призеры олимпиад получат денежную премию. Всего на поощрение талантливых школьников было выделено более Br18 тыс. К слову, в Год малой родины нынешние таланты пришли поздравить выпускники гродненских школ разных лет, добившиеся успехов в работе, науке, общественной жизни - известные люди, ученые, артисты и другие.

"Такого количества победителей и призеров в олимпиадном движении в Гродно еще не было. Свыше 110 мальчишек и девчонок представят город на четвертом этапе республиканских олимпиад. Ждем от них новых побед: в прошлом году, например, команда Гродненской области, в составе которой было немало детей из нашего города, заняла второе место в стране по количеству дипломов", - заметил Андрей Семанчик. Он рассказал, что для системы образования города 2017 год стал успешным. В частности, гимназия №1 имени Карского стала лучшим учреждением общего среднего образования в стране. На третьем месте среди учреждений специального образования - общеобразовательная школа для детей с нарушениями зрения.-0-