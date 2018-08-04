4 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Талантливым выпускникам школ Гродненской области посвятят специальные стенды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Стенды под общим названием "Автограф на карте родной Беларуси" появятся в школах новом учебном году и будут включать несколько блоков. "О выпускниках, которые достойно трудятся в том же городе или районе, где они учились, расскажет стенд "Малая родина стала судьбою". Отдельный блок будет посвящен выпускникам, добившимся признания на уровне страны или даже за ее пределами. Поверьте, каждой школе есть кем гордиться. Подобная информация станет стимулом для нынешних учеников", - отметили в главном управлении образования облисполкома. Кстати, достойное место на стендах будет отведено и школьникам, показывающим в течение года значимые результаты в учебе, творчестве, общественной жизни. Часть экспозиции расскажет о выпускниках, вернувшихся в родную школу работать учителями. Такие примеры есть в каждом учебном заведении.

Это не единственный проект, реализуемый в системе образования Гродненской области. Например, к новому учебному году приурочат интеллектуальный марафон "Родной букварь", посвященный 400-летнему юбилею белорусского "Букваря". Воплощается в жизнь и проект по реставрации и сохранению аграрной ретротехники. Вовлечь в него планируется преподавателей и учащихся образовательных учреждений аграрного и технического профиля.-0-