Танец Наташи Ростовой разучат гомельчане во время "Ночи в библиотеке"

Читательница. Фото из вк-аккаунта областной универсальной библиотеки им. В. Ленина в Гомеле

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Танец Наташи Ростовой на первом балу и другие творческие эксперименты предложат гомельчанам на пятой акции "Ночь в библиотеке", которая пройдет в областной универсальной библиотеке им. В. Ленина 14 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Юбилейная "Ночь в библиотеке" посвящена классике. Эта тематика коснется не только литературы, но и музыки, интерьеров, театра, юриспруденции, науки. По задумке организаторов, все в эту ночь будет классическим.

Так, в тематически оформленных интерьерах библиотеки желающие получат уроки классического танца, с которым дебютировала Наташа Ростова на своем первом балу. Поклонники библиотечного театра "Грачи" смогут насладиться игрой актеров на премьере спектакля "Неслучайные встречи". Творческий коллектив представит сцены из романа "Анна Каренина" Льва Толстого в фантазии интеллигентных людей.

Во время акции проведут "Научное кафе". Профессор Гомельского государственного медуниверситета Наталья Галиновская и преподаватель Роман Кулеш на ночных лекциях порассуждают о технике чтения и его влиянии на работу мозга.

Своеобразным экспериментом станет и работа библиотеки в штатном режиме. Гости акции смогут получить читательский билет, а также вернуть без возмещения задолженности книгу, которую долгое время забывали дома.

Участников "Ночи классиков" приглашают также на интерактивно-познавательную игру "Средневековые бестиарии и литературные мистификации", выставку к юбилею Л. Толстого "Приносит времени река его творенья сквозь года". Для любителей музыки и поэзии на разных площадках прозвучат произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Ахматовой, положенные на музыку гомельских композиторов, концерт итальянской классики на разных языках мира и др.

Самые смелые и эрудированные гомельчане попробуют силы в литературном квесте "Найди своего классика". "Юных же книгочеев ждет театрализованное чтение сказок и классических произведений. Малыши навсегда запомнят, что чтение - это весело и интересно", - уточнили в учреждении.

Акция "Ночь в библиотеке" станет одним из украшений программы профессионального праздника в Гомельской областной универсальной библиотеке им.В.Ленина, коллектив которой в этом году отмечает 90-летний юбилей. Начало в 19.00.-0-