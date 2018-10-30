Технологию по снижению воздействия противогололедных смесей на деревья применят в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологию, которая позволит минимизировать воздействие противогололедных смесей на зеленые насаждения вдоль городских улиц, планирует применять в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Олег Лукашенко, "Горремавтодор" глубоко озабочен проблемами экологической обстановки Минска, связанными с болезнями и гибелью деревьев вдоль магистральных улиц, поэтому в этом году объединение наладило сотрудничество с Институтом микробиологии НАН Беларуси в рамках программы "Инновационные биотехнологии - 2020".

"В результате сотрудничества будет разработана и внедрена технология применения микробных удобрений на основе солеустойчивых, азотофиксирующих и фосфатмобилизирующих микроорганизмов, которая поможет справиться с последствиями загрязнения городских почв хлористым натрием, дисбалансом в них элементов минерального питания и, соответственно, улучшит состояние зеленых насаждений", - рассказал представитель "Горремавтодора".

В настоящее время с участием ПКУП "Минскзеленстрой" определены участки для апробации удобрений. Технология, в частности, позволит на 10-15% сократить затраты на мероприятия по замене и восстановлению насаждений, повысит сохранность древесно-кустарниковых растений вдоль городских улиц, а также минимизирует последствия использования хлористого натрия.-0-