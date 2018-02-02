Телекурсы по истории города запускают в Витебске

2 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Региональная телерадиокомпания "Витебск" совместно с организаторами проекта "Витебск: реальная и популярная история" с февраля запускают в эфир цикл специальных программ, сообщает БЕЛТА.

Телеверсия полюбившегося горожанам проекта будет выходить в эфир каждый первый и третий четверг месяца. Историки и краеведы, которые станут гостями программы "Вечерний Витебск", расскажут о любопытных фактах и малоизвестных страницах жизни города и горожан.

Организаторы намерены отказаться от хронологического изложения материала в пользу тематических выпусков. Например, "Витебск догородской", "К вопросу об основании Витебска Ольгой", "Витебские замки", "Витебские храмы 19 века", "Город на пути "из варяг в греки", "Оборона Витебска в 1941 году", "Клады Витебской земли" и др.

Первый эфир состоится сегодня в 19.00. Тема выпуска - "Витебск как административный центр".

Проект "Витебск: реальная и популярная история" реализуется с сентября 2016 года. Прочитано 23 публичных лекций. Компетентно и доступно об истории города рассказывали сотрудники ВГУ им. М. Машерова, ученые Института истории НАН Беларуси, музейные работники, краеведы-энтузиасты, реконструкторы. Публичные лекции собирали от нескольких десятков до нескольких сотен человек. -0-