Телемарафон по сбору средств на реконструкцию Бобруйской детской больницы пройдет 18 апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой телемарафон по сбору средств на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы проведут 18 апреля телеканал "Беларусь 2" совместно с Бобруйским городским исполнительным комитетом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Инициатором акции "По зову сердца - всем миром" выступил известный певец, уроженец Бобруйска, представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2008" Руслан Алехно, который в Год малой родины решил помочь родному городу.

На "Беларусь 2" марафон стартует в программе "Телеутро". В течение дня в эфире телеканала будут появляться яркие и интересные люди, известные артисты, спортсмены и медийные лица. Телезрителей также ждут прямые включения из Бобруйска.

В 18.50 в тематическом выпуске молодежного интерактивного проекта "ПИН_КОД" акцию поддержат известные государственные и общественные деятели, спортсмены, деятели культуры и науки.

Завершится день масштабным благотворительным концертом "По зову сердца - всем миром" с участием звезд белорусской и российской эстрады. На сцене "Бобруйск-Арены" выступят Денис Клявер, Ядвига Поплавская, Родион Газманов, Ирина Дорофеева, Диана Гурцкая, Александр Солодуха, другие исполнители и творческие коллективы. Каналы медиахолдинга "Беларусь 2" и международный спутниковый "Беларусь 24" покажут телеверсию этого концерта в 22.05.

Поддержать благотворительную акцию "По зову сердца - всем миром" может каждый житель страны, отправив смс. Подробная информация - на сайтах телеканала "Беларусь 2" и Бобруйского городского исполнительного комитета.-0-