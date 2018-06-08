Тема "Родина - в сердце моем" станет центральной на международном форуме "Дружба-2018"

8 июня, Ветка /Корр. БЕЛТА/. Тема "Родина - в сердце моем" станет центральной на международном молодежном форуме "Дружба-2018", который пройдет 23 июня в Ветке Гомельской области. Речь об этом шла сегодня на заседании оргкомитета мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционная встреча приграничных областей Беларуси, России, Украины проводится ежегодно. В этот раз организатором выступает белорусская сторона.

Как отметил в интервью журналистам заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, теме малой родины будет подчинена вся концепция праздника. "Многочисленные мероприятия, экспозиции, творческие площадки расскажут о любви к Отечеству, к людям, к истории своего родного края", - сказал он. Зампредседателя облисполкома также подчеркнул важность сохранения и продолжения традиции проведения подобных встреч приграничных регионов.

В свою очередь заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко заверил, что российская делегация готовит массу приятных сюрпризов. "Мы удивим всех гостей этого замечательного мероприятия, потому что в Брянской области так же, как и в Беларуси, в Гомельской области, с трепетом относятся к малой родине", - добавил он.

В день проведения праздника основные мероприятия развернутся более чем на 10 площадках. Начнется форум торжественным шествием делегаций приграничных регионов и церемонией открытия. На центральной сцене прозвучат творческие признания в любви родной земле. Главная тема праздника будет продолжена в работе выставки картин и фотографий "Моя малая родина", экспозиции "Соцветие ремесел", где представят традиционное творчество мастеров, а также современные веяния в декоративно-прикладном искусстве. В путешествие по разным уголкам стран-соседок пригласит литературная площадка "Читай, славянин!".

О трагических страницах истории родного края, связанных с Великой Отечественной войной, расскажет выставка "Письма с фронта", а также "Маршалы Победы", где в фотодокументальных материалах представят жизненный путь и деятельность Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

"Назад в СССР" пригласит тематическая площадка, где можно будет увидеть фотозарисовки, плакаты советской эпохи, пионерские галстуки и комсомольские значки, предметы интерьера и атрибуты быта тех времен.

Яркими мероприятиями порадует и площадка "Молодежь! Инициатива! Творчество! Профессионализм!". В этой локации свое техническое, декоративно-прикладное творчество презентуют учащиеся из приграничных областей. Здесь же пройдут различные мастер-классы, будет работать клуб лидерского движения школьников.

Отведать блюда белорусской кухни пригласят праздничные торговые ряды. Для самых маленьких будет работать городок развлечений, а поклонникам активного образа жизни предложат попробовать свои силы в различных состязаниях.

К торжествам в Ветке присоединятся и участники международного палаточного лагеря, который будет работать с 21 по 23 июня в Гомельском районе.

Праздничные мероприятия продолжатся до позднего вечера. В программе также выступления артистов, в том числе участника "Евровидения-2016" от Беларуси IVANa, молодежная дискотека под открытым небом.-0-