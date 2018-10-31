Тематическую площадку МЧС для детей открыли в Гродно

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тематическую площадку МЧС "Городок юного спасателя" открыли в одном из жилых дворов Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Площадка разместилась рядом с новостройкой по улице Курчатова. Игровой детский городок включает около 10 объектов - машинок, лестниц, горок, песочниц, оформленных в стиле МЧС. Дети в игровой форме смогут познакомиться с азами безопасности.

Глава Администрации Ленинского района города Гродно Иван Курман

"В регионе большое внимание уделяется профилактике чрезвычайных ситуаций. Обучение детей культуре безопасного поведения - одна из приоритетных задач нашего ведомства. Для этого мы используем новые формы работы и нестандартные решения", - отметил начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло. Ранее подобные игровые площадки были открыты в Островце и Лиде.

Начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло

Также в регионе открываются учебно-игровые комнаты. Подобные имиджевые объекты размещаются в крупных торговых центрах, кинотеатрах, спортивных комплексах. На их базе в развлекательной и игровой форме дети учатся, как правильно вести себя в тех или иных ситуациях. Сейчас в Гродненской области действует 14 подобных комнат, до конца когда имиджевые учебные объекты МЧС будут созданы во всех районах.

В июне прошлого года начал работу областной центр безопасности в Лиде. Все его здание стало своеобразным тренажером, в игровой и познавательной форме с использованием инновационных технологий детям и взрослым прививаются основы безопасного поведения в тех или иных ситуациях, правила оказания первой помощи, отрабатываются навыки пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты. Обучение здесь прошли уже более 15 тыс. детей.-0-

Фото Леонида Щеглова